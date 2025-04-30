сегодня в 14:14

Освобождение Курской области российскими и северокорейскими военными — это победа справедливости над чистым злом, заявил глава военной делегации КНДР генерал-лейтенант Пак Ен Ир. В ходе выступления на III Международном антифашистском конгрессе военачальник подчеркнул, что деоккупация приграничного региона показала прочное боевое содружество между Москвой и Пхеньяном, сообщает ТАСС .

«Победоносное завершение операции по освобождению районов Курской области является победой справедливости над чистым злом, новой страницей истории», — сказал Пак.

Народы России и КНДР связаны «самым высоким стратегическим уровнем» братских и союзнических отношений, добавил генерал.

Президент России Владимир Путин выражал благодарность северокорейским армейцам за помощь в освобождении Курской области. По словам верховного главнокомандующего, бойцы КНДР сражались против боевиков самоотверженно и профессионально.

Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин дал старт строительству автомоста через реку Туманную, который соединит Россию и Северную Корею.

