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Мишустин дал старт строительству автомоста, который соединит Россию и КНДР

Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции дал старт строительству автомоста через реку Туманную, который соединит Россию и Северную Корею. Его возведение началось в Приморском крае, сообщает пресс-служба Кабмина.

Мишустин назвал строительство моста по-настоящему важным этапом в отношениях двух стран. Его значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи.

«Он символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества», — заявил Мишустин.

На данный момент РФ и КНДР связывает только железнодорожный Мост дружбы, который также проходит через реку Туманную. Грузопоток и пассажирские перевозки увеличит автомобильный мост. Большое значение эта идея имеет и для развития Приморского края.

Председатель правительства России поблагодарил всех, кто причастен к строительству моста. Он отметил, что впереди месяцы сложной и напряженной работы

«Мост на российско-корейской границе будет построен как громадный символ бессмертной дружбы и сотрудничества народов наших двух стран», — отметил председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.

Общая длина будущего двухполосного автомобильного моста — 4,7 км, ширина — 7 м. Его планируют построить за 1,5 года.