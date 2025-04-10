По итогам встречи РФ и США в Стамбуле заявлений не ожидается Политика сегодня в 14:55 Фото - © РИА Новости

РФ и США не будут делать заявлений для прессы по итогам своей встречи в Стамбуле, сообщает ТАСС.

10 апреля в Турции проходят российско-американские переговоры. Стороны обсуждают нормализацию отношений двух стран. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах США и РФ речи об украинском конфликте не идет. На повестке дня стоит только вопрос налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Недавно переговоры возобновились после обеда.