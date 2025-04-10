Переговоры РФ и США в Стамбуле возобновились после обеда

Представители РФ и Соединенных Штатов, которые проводят переговоры в турецком Стамбуле, завершили обеденный перерыв. Началась следующая, вторая часть встречи, рассказал источник РИА Новости , осведомленный о ходе мероприятия.

«Обед закончен, начинается вторая часть переговоров», — отметил он.

Встреча проводится в четверг в генеральном консульстве России в турецком Стамбуле. На улице представителей РФ и США ожидает множество журналистов.

Ранее сообщалось, что на переговорах будут разговаривать, в том числе про возврат России изъятой дипломатической собственности. Также поговорят о возобновлении прямых авиационных рейсов между РФ и Соединенными Штатами.