«Плохие вещи случаются»: Трамп сделал заявление о выборах в США

Кандидат в президенты США и экс-глава страны Дональд Трамп допустил, что может проиграть выборы Камале Харрис. По словам республиканца, его поражение «возможно», хотя у него и есть «довольное большое преимущество», сообщает ТАСС .

«Плохие вещи порой случаются. <…> Однако это будет интересно», — сказал Дональд Трамп.

Всеобщие выборы проходят в США 5 ноября. В ходе них американцы изберут президента, Палату представителей Конгресса и треть Сената, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. Претенденты на президентский пост — республиканец Трамп и демократ Харрис.

По словам Трампа, он борется не против Харрис, а всей демократической «системы зла». В ходе интервью журналисту Такеру Карлсону республиканец также заявлял, что если он выиграет президентскую гонку, то высокие посты получат миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший.