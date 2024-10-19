Пленный боец ВСУ: командование отказалось эвакуировать солдат из Курской области

Украинское командование сообщило солдатам ВСУ, что отступать в Курской области больше некуда. Все пути отрезаны, рассказал ТАСС военнопленный солдат противника Александр Ч.

Боевик отметил, что мобилизованных также предупредили об отсутствии эвакуации. Боеприпасы, еду и воду в последнее время в Курскую область им никто не привозил.

Некоторые украинские солдаты даже вынуждены были пить воду из болота.

Ранее Минобороны РФ показало бегство противника из Любимовки в Курской области к границе с Украиной. Во время этого по ВСУ стреляли российские дроны.