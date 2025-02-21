«Платформа для тиранов»: США могут покинуть ООН

Сенаторы-республиканцы внесли в Конгресс законопроект о выходе Соединенных Штатов из состава Организации Объединенных Наций. В документе они обращаются к президенту США Дональду Трампу, сообщает РИА Новости .

В законопроекте предлагают, чтобы американский лидер аннулировал членство страны в ООН и других ведомствах, которые формально связаны с ней. В этом случае Вашингтон перестанет финансировать организацию.

Также законопроект предлагает разрешить повторное вступление в ООН только после одобрения сената. Помимо этого, республиканцы хотят запретить Штатам участвовать в миротворческих миссиях организации.

Один из авторов законопроекта — сенатор-республиканец Майк Ли. Он заявил, что ООН превратилась в «платформу для тиранов». Через нее нападают на Соединенные Штаты и их партнеров.

20 февраля 2025 года стало первым разом с начала спецоперации, когда США не стали соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН.