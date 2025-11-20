Украину и другие страны Европы ставят просто перед фактом наличия каких-то планов и договоренностей. Видимо, на это и рассчитан вброс американских СМИ, чтобы показать европейским странам и Киеву, что все решается уже и без их непосредственного участия. Об этом сообщил РИАМО кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

В Белом доме объявили, что президент США Дональд Трамп хочет добиться мира на Украине до начала декабря. По словам СМИ со ссылкой на источники в Белом Доме, есть даже план с 28 пунктами, который разрешал бы конфликт. По словам эксперта, среди пунктов этого плана есть то, на что в украинском обществе точно не пойдут. Например, на официальный статус русского языка, признание Крыма российским, запрет на размещение иностранных войск и прочее.

«Вероятно, во время переговоров на Аляске действительно появился какой-то первый набросок урегулирования, но считать его окончательным планом тоже нельзя», — сказал Миронов.

Политолог уверен, что в любом случае, сам факт наличия каких-то планов и встреч — хороший сигнал для будущего урегулирования конфликта. Россия постоянно участвует в консультациях и выработках позиций по мирному плану.

«В отличие от Украины или Великобритании, которые саботируют попытки мирных соглашений и постоянно срывают их. Видимо, европейским странам под управлением Лондона — выгодно продолжение конфликта на Украине», — заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.