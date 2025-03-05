Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует воспользоваться пятой статьей Североатлантического альянса против РФ. Именно для этого он планирует отправить британские войска на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на National Interest.

В материале издания раскрывается план Стармера. Расчет идет на то, чтобы российские войска нанесли несколько ударов по британским военным или технике. Таким образом, будет оправдано применение пятой статьи НАТО, чего желает Лондон.

В статье говорится, что британский министр понимает о неэффективности вооруженных сил его страны на Украине. Это связано с тем, что тогда сократятся расходы на оборону Великобритании. Обозреватель National Interest пишет, что из-за этого Стармер хочет завлечь США «в открытую войну с Россией».

Пятая статья НАТО гласит, что если одно государство-член альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены воспринимают это как нападение на сам альянс. Они должны будут предпринять ответные меры.

Ранее Стармер и французский президент Эммануэль Макрон изъявили желание поехать в США вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они хотят презентовать американскому лидеру Дональду Трампу план мирного урегулирования украинского конфликта.