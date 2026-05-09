Петер Мадьяр стал премьер-министром Венгрии

Государственное собрание Венгрии утвердило Петера Мадьяра на пост премьер-министра республики после того, как его партия «Тиса» одержала победу на апрельских парламентских выборах. Запись трансляции доступна на YouTube-канале политика.

На первом заседании нового созыва венгерского парламента спикер Агнеш Форстхоффер объявила итоги голосования. За кандидатуру Мадьяра проголосовали 140 депутатов, против высказались 54, а один парламентарий воздержался.

После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на государственном флаге Венгрии. После этого политик начал выступать с инаугурационной речью в зале заседаний.

Ранее стало известно, что покинувший пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан намерен отказаться от депутатского кресла в парламенте, однако продолжит руководить партией «Фидес». Новый венгерский премьер пообещал восстановить разорванные связи с Брюсселем, но при этом повторил требование Орбана к Украине перед переговорами о членстве Киева в Евросоюзе.

