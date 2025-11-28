сегодня в 18:18

Песков заявил, что РФ ведет переговоры по Украине только с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Москва ведет переговоры об урегулировании украинского кризиса только с Вашингтоном, сообщает ТАСС .

«На этой стадии речь идет о переговорах с американцами», – сказал Песков в интервью «Первому каналу».

Песков также подчеркнул, что в сложившейся ситуации не следует учитывать заявления Европарламента о требовании включить Европу в переговорный процесс.

Ранее Киев официально сообщил, что Украина остановила возобновившиеся мирные переговоры с Россией в 2025 году.

