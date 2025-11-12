Киев официально остановил мирные переговоры с Москвой

«Мирные переговоры с Россией приостановлены, потому что они в этом году завершились почти без результата», — заявил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

Прямые мирные переговоры между Москвой и Киевом возобновились по инициативе президента России Владимира Путина. Еще в мае российский лидер предложил Украине вернуться к мирным переговорам, которые по инициативе Киева были прерваны весной 2022 года. Украинский президент Владимир Зеленский принял предложение о переговорах, однако сутки затягивал с формированием переговорной группы.

В итоге стороны встретились в Стамбуле 16 мая, затем состоялось еще два раунда: 2 июня и 23 июля. На последней встрече стороны обсуждали меморандум об урегулировании текущего конфликта, но в итоге договорились только об обмене пленными и телами погибших людей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.