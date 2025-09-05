сегодня в 14:19

Песков заявил, что Путин поучаствует в онлайн-саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин поучаствует во встрече БРИКС, которая пройдет по видеосвязи. Это произойдет через несколько дней, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме. Об этом пишет ТАСС .

«Путин будет принимать участие посредством видеоконференции», — заявил официальный представитель Кремля.

До этого СМИ сообщали, что Бразилия собирается организовать внеочередную онлайн-встречу стран БРИКС. Саммит пройдет 8 сентября.

Глава Бразилии Лула да Силва намерен обсудить с партнерами угрозы многополярному мироустройству и общий ответ на тарифы и санкции Соединенных Штатов. В июле США ввели торговые пошлины в размере 50% на бразильские товары.