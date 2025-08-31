Бразилия инициирует внеочередной саммит БРИКС в ответ на действия США

Правительство Бразилии под руководством президента Лулы да Силвы готовит проведение внеочередного саммита стран БРИКС в формате видеоконференции, сообщает газета «Известия» .

Инициатива направлена на выработку коллективного ответа на действия США, введших в июле 2025 года 50%-ные торговые пошлины на бразильские товары. Как сообщает издание Valor Econômico, встреча будет посвящена обсуждению мер по противодействию шагам Вашингтона, угрожающим экономическим интересам участников блока.

Организацией саммита занимается специальный советник Лулы да Силвы, экс-министр иностранных дел Селсу Аморим, который уже провел предварительные консультации с главой МИД России Сергеем Лавровым. На предстоящей неделе Аморим планирует серию двусторонних переговоров в Китае, где примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы КНР над милитаристской Японией.

Параллельно Бразилия разрабатывает национальные ответные меры против США, которые, по данным газеты Globo, будут сформированы в течение семи месяцев.

Лула да Силва ранее назвал пошлины несправедливыми и подчеркнул, что страна не допустит угрозы своим национальным институтам.