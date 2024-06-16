Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Киевом, но без Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не отвергает переговоры с Украиной, однако для этого необходима легитимная фиксация, которой не обладает президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «ФедералПресс» .

«Это не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности, потому что де-юре эта фиксация будет нелегитимна, но Путин говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что формула мира, предложенная российским лидером, сделана с учетом реалий на земле и не является ультиматумом. Путин неоднократно озвучивал мирные инициативы и предпринимал попытки перевести украинский конфликт в политико-дипломатическое русло.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в всякий раз условия для Украины будут ухудшаться. Это отчетливо демонстрирует динамика положения дел в зоне СВО.

Ранее Песков заявил, что Путин уже знает о том, как отреагировал Киев и Запад на его новые реальные предложения условий к установлению мира с Украиной. Президент предполагал, что реакция на его инициативу будет именно такой.