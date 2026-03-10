Песков: Трамп не просил о прекращении огня на Украине в разговоре с Путиным
Фото - © Сергей Гунеев/РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным не выставлял условия насчет прекращения огня на Украине до полноценного урегулирования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, Вашингтону известна последовательная позиция Путина в вопросе урегулирования украинского кризиса. США используют словосочетание «прекращение огня» с правильной коннотацией.
В ходе телефонного разговора Трамп не просил о прекращении огня на Украине до полноценного урегулирования.
«Таких условий не выставлялось», — сказал Песков.
Он также отметил, что Москва ценит посреднические усилия Вашингтона в украинском урегулировании. Она заинтересована в том, чтобы этот процесс был продолжен.
Трамп и Путин провели телефонный разговор 9 марта. Глава Белого дома отметил, что он прошел хорошо. Лидеры обсудили Украину и ситуацию вокруг Ирана.
