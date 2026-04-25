Вдова и дочь бойца СВО стали бомжами на Сахалине из-за родственников

Жительница Сахалина, вдова бойца СВО, через соцсети обратилась за помощью к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и рассказала, что уже три года не имеет постоянной прописки из-за родственников, которые тайно выписали ее из жилья. Вместе с женщиной статус человека без определенного места жительства получила и дочь погибшего военного.

По словам женщины, она узнала о том, что последние три года не имеет постоянной прописки, совершенно случайно, когда после гибели мужа пришла в администрацию ради получения договора о соцнайме, после чего узнала, что уже три года адрес ее прописки недействителен. Такое стало возможным из-за решения родственников выписать женщину из жилья, однако сделали они это тайно.

В настоящее время вдова бойца СВО просит помощи Лимаренко повлиять на процесс оформления документов, чтобы исправить текущую ситуацию. Последние три года женщина жила по прописке, которая, по факту, недействительна, и для всех городских систем оказалась невидимкой не только она, но и ее малолетняя дочь.

Женщина подчеркнула, что не просит ничего лишнего, но ей нужна помощь. Она хочет, чтобы дочь бойца СВО, который защищал в том числе ее будущее, жила в хороших условиях, а не была бомжом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.