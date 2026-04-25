Посол РФ: Москва готова к сотрудничеству с ФРГ, но навязываться не будет

Россия готова к возобновлению сотрудничества с Германией, но никому навязываться не собирается. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС .

Дипломат подчеркнул, что российская сторона не сжигала и не разрушала мосты в отношениях с Германией. По словам Нечаева, Россия не разрушала ни одно соглашение из того огромного массива документов, который был наработан с рассудительными и дальновидными политиками Федеративной Республики.

Посол выразил готовность Москвы к возобновлению сотрудничества при условии проявления доброй воли с германской стороны.

Российский дипломат отметил, что для возобновления полноценного диалога необходимы конструктивный подход и стремление к диалогу на равных. При этом посол добавил, что российская сторона в любом случае будет руководствоваться в первую очередь своими национальными интересами.

Дипломат констатировал, что от германской стороны сейчас зависит, найдет ли отклик готовая к сотрудничеству позиция Москвы, — без доброй воли из ФРГ подвижек в отношениях не предвидится.

