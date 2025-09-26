Песков: Россия не получала от США ответов на предложение Путина по ДСНВ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты пока не дали России никаких реакций по закрытым каналам на предложение президента РФ Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Нет», — ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналиста телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент видео в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за прошедшей Генассамблеи ООН последние дни у президента США Дональда Трампа были «очень занятые дни». Также значительную часть времени американского лидера отнимают внутренние дела страны.

Песков добавил, что «на неделе» Москва будет ожидать реакции Белого дома на предложение российского лидера.

Ранее Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова еще год придерживаться ограничений, прописанных в документе. Глава государства отметил, что мера будет принята только при условии, что Вашингтон будет действовать точно так же.

