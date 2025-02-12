Песков: РФ никогда не будет обсуждать обмен своих территорий

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал невозможным обмен российских земель. По его словам, РФ никогда не обсуждала и не будет обсуждать эту тему, сообщает РИА Новости .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности некого обмена территориями с Россией. При этом он не стал вдаваться в подробности.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал данное высказывание. Песков отметил, что РФ никогда бы не стала обсуждать обмен своих территорий. По его словам, это невозможно.

Песков также утверждает, что украинские формирования будут изгнаны с территории РФ либо уничтожены.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нельзя относиться серьезно к словам Зеленского об обмене территориями. Она назвала его высказывание «параноидальным бредом».