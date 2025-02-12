«Параноидальный бред»: Захарова озвучила, почему нельзя верить словам Зеленского

«Вчерашнее его интервью, заявление, вот этот его параноидальный бред, который он произнес относительно какого-то обмена землями, там центральное слово Курск. Для чего ему это нужно? Да там сыпется все. Это уже не украинские потери. Эта баня, которую он там своим устроил, уже перестала быть секретом для граждан Украины», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, глава киевского режима дает интервью по 5 раз в день, чаще всего — изданиям первой линейки. Иногда он по несколько раз в сутки делает громогласные и противоречащие друг другу заявления.

Ранее Зеленский говорил о возможности отказа от земель, удерживаемых Киевом в Курской области. При этом он не уточнял, на какие территории претендует взамен.