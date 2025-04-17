Песков рассказал о судьбе собак, подаренных президенту РФ Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин во время визита в КНДР 18 и 19 июня 2024 года получил в подарок от лидера страны Ким Чен Ына двух собак породы пхунсан. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, обе собаки чувствуют себя хорошо, пишет ТАСС .

«Прекрасно себя чувствуют. Живут с Путиным», — рассказал Песков о судьбе псов, которые живут в резиденции российского лидера.

Собаки породы пхунсан малоизвестны за пределами Северной Кореи. Они относятся к отряду охотничьих псов. В июле 2024 года обе собаки засветились в СМИ, когда Путин встречал в своей резиденции в Ново-Огареве премьера Индии Нарендру Моди.

Летом 2024 года президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО подробно рассказал об особенностях породы собак пхунсан.