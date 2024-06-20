Кинолог рассказал о редкой породе собак, которую Ким Чен Ын подарил Путину

Собаки породы пхунсан — это редкие аборигенные охотничьи собаки из Кореи. Отследить историю возникновения породы сложно, поскольку достоверных данных об этом нет. Более того, встретить этих собак в других странах практически невозможно, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он отметил, что Международной кинологической федерацией (FCI) порода не признана. В историческом прошлом эти животные помогали человеку на охоте, также они использовались для охраны дома.

«Это рабочая собака с присущими ей качествами: настороженность, смелость, выносливость. Только опытный собаковод сможет совладать с характером этих собак, потому что они требуют серьезного подхода к воспитанию и дрессировке», — уточнил Голубев.

Кинолог подчеркнул, что охотничья порода подойдет далеко не всем. Эти животные способны показывать излишнюю самостоятельность.

Лидер КНДР Ким Чен Ын преподнес президенту России Владимиру Путину необычный подарок. Он подарил коллеге собак очень редкой породы. Речь идет о двух собаках национальной северокорейской породы пхунсан. Ее вывели от волков, а название этот вид получил от гор в округе Пхунсан. Порода почти неизвестна за пределами КНДР.