Ким Чен Ын преподнес Владимиру Путину необычный подарок

Речь идет о двух собаках национальной северокорейской породы пхунсан. Ее вывели от волков, а название этот вид получил от гор в округе Пхунсан. Порода почти неизвестна за пределами КНДР.

Российский лидер поблагодарил коллегу за ценный подарок. После этого они прогулялись по саду, дружески беседуя о развитии отношений двух стран.

Собак Путину дарят не первый раз. В 2000 году на тот момент глава МЧС Сергей Шойгу подарил ему черного лабрадора Конни. Она умерла в 2014 году. В 2010 году глава правительства Болгарии Бойко Борисова подарила президенту каракачанскую овчарку Баффи. А в 2012 году японская делегация подарила Путину акита-ину Юмэ в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий цунами.

Переговоры российского лидера и председателя КНДР с участием членов делегаций обеих стран длились 1,5 часа. Сначала прошли короткие вступительные заявления двух глав государств. После этого встреча продолжилась в закрытом для СМИ формате.