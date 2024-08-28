Песков рассказал, как планы Украины о «победе над РФ» повлияют на СВО

Песков: планы Украины о «победе над РФ» не повлияют на ход СВО
Политика

Фото - © Фотобанк Лори

РФ будет и дальше вести СВО, несмотря на слова Киева о том, что у него есть «планы победы над Москвой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сделанное во время брифинга.

Чиновник отметил, что Украина многократно делала подобные заявления. В Кремле понимают «сущность киевского режима».

Песков заявил, что Россия будет продолжать проводить спецоперацию. В ходе нее РФ добьется всех поставленных целей.

Ранее сообщалось, что российские войска могли сбить первый украинский истребитель F-16. Это, предположительно, произошло в Хмельницкой области.