Песков рассказал, как планы Украины о «победе над РФ» повлияют на СВО
Песков: планы Украины о «победе над РФ» не повлияют на ход СВО
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РФ будет и дальше вести СВО, несмотря на слова Киева о том, что у него есть «планы победы над Москвой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сделанное во время брифинга.
Чиновник отметил, что Украина многократно делала подобные заявления. В Кремле понимают «сущность киевского режима».
Песков заявил, что Россия будет продолжать проводить спецоперацию. В ходе нее РФ добьется всех поставленных целей.
Ранее сообщалось, что российские войска могли сбить первый украинский истребитель F-16. Это, предположительно, произошло в Хмельницкой области.