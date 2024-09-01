Песков раскрыл тайные детали разговора Путина и Байдена в декабре 2021 года

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Песков: диалог между Путиным и Байденом в декабре 2021 года был жестким

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину про детали разговора главы РФ и американского коллеги Джо Байдена.

Последний диалог между лидерами произошел в декабре 2021 года. По словам Пескова, разговор Путина и Байдена был жестким. Обе стороны делали резкие заявления.

Однако Песков отметил, что Байден не проявил готовность продолжать диалог. Тогда российскому президенту стало понятно, что пытаться договориться с Западом о чем-либо — бессмысленно.

Видео встреча Путина и Байдена произошла 7 декабря 2021 года. Диалог между коллегами длился около двух часов.

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