Песков раскрыл тайные детали разговора Путина и Байдена в декабре 2021 года
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину про детали разговора главы РФ и американского коллеги Джо Байдена.
Последний диалог между лидерами произошел в декабре 2021 года. По словам Пескова, разговор Путина и Байдена был жестким. Обе стороны делали резкие заявления.
Однако Песков отметил, что Байден не проявил готовность продолжать диалог. Тогда российскому президенту стало понятно, что пытаться договориться с Западом о чем-либо — бессмысленно.
Видео встреча Путина и Байдена произошла 7 декабря 2021 года. Диалог между коллегами длился около двух часов.
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