Песков раскрыл планы России по выходу из ОПЕК+

Песков: Россия не собирается выходить из ОПЕК+
РФ не рассматривает возможность покинуть ОПЕК+. Соответствующий вопрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали журналисты, сообщает ТАСС.
«Нет», — заявил он.
ОПЕК и ОПЕК+ — международное объединение нефтедобывающих государств. Их создали для регулирования мирового рынка «черного золота».
Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Решение было принято в рамках долгосрочной стратегии развития государства.
