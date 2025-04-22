Песков раскрыл, когда достигнут важных договоренностей по украинскому конфликту

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Журналист Павел Зарубин спросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова мнение по поводу заявлений из Соединенных Штатов о том, что в течение нескольких дней могут быть достигнуты важные договоренности по конфликту на Украине. Представитель Кремля отметил, что контакты представителей РФ с американскими коллегами продолжаются, видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

Тема вокруг урегулирования кризиса непростая. Короткие временные рамки устанавливать и пытаться уложить в них решение конфликта не нужно, сказал Песков.

При этом работа продолжается. Обсуждаются непростые вопросы, например, инициатива перестать наносить удары по гражданским объектам.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин заявил, что этот вопрос необходимо обсудить в двухстороннем формате. Подразумевался канал со стороны Киева.

Путин отмечал, что готов к подобным контактам. При этом за день, который прошел с предложения президента России, реакции с другой стороны конфликта не последовало.

21 апреля Путин сказал, что необходимо разобраться с предложением Украины не наносить удары по гражданским объектам. Москва планирует проанализировать предложения Киева и даст ответ.