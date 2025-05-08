Песков раскрыл детали встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве

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Песков поделился, что у Путина и Си Цзиньпина будет отдельное чаепитие

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину про грядущую встречу глав РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры стран будут общаться долгое время в разных форматах, сообщает РИА Новости .

Сначала Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в узком составе. После этого побеседуют две делегации.

Затем Путин и Си Цзиньпин проведут отдельную беседу в формате один на один. В целом общение ожидается длительное, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Москву вечером 8 мая. Политик планирует поучаствовать в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.