Песков раскрыл детали встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве
Песков поделился, что у Путина и Си Цзиньпина будет отдельное чаепитие
Фото - © Александр Казаков/РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину про грядущую встречу глав РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры стран будут общаться долгое время в разных форматах, сообщает РИА Новости.
Сначала Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в узком составе. После этого побеседуют две делегации.
Затем Путин и Си Цзиньпин проведут отдельную беседу в формате один на один. В целом общение ожидается длительное, добавил Песков.
Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Москву вечером 8 мая. Политик планирует поучаствовать в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.