Песков: работа по меморандуму о будущем договоре с Украиной идет динамично

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал динамичной работу по меморандуму о будущем мирном договоре с Украиной, сообщает ТАСС .

«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль продолжит информировать СМИ о работе над мирным урегулированием украинского конфликта, одна большая часть данной работы «не должна по понятным причинам быть открыта публике».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня.