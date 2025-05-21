В Кремле рассказали о вопросах по переговорам с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня, сообщает РИА Новости .

«Это вопрос, который так или иначе встанет на повестку дня», — отметил он.

Вечером 19 мая по московскому времени президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим американском коллегой Дональдом Трампом. За этим разговором следил, без преувеличения, весь мир, но никаких принципиальных заявлений после него не прозвучало. Что, впрочем, не помешало многочисленным экспертам сделать далекоидущие выводы.

В частности, президент Украины подтвердил готовность подписать вместе с Россией совместный меморандум об урегулировании конфликта и сказал, что Украина ждет российских предложений.