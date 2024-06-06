Песков: Путину безразличны выпады Байдена в его адрес

«Путин не реагирует на такое хамство, поэтому не будет отвечать подобным образом», — сказал пресс-секретарь российского лидера телеканалу Al Arabiya.

Подобные выпады Байдена только вредят его собственной репутации, добавил Песков.

Ранее американский президент назвал главу российского государства «диктатором», отметив, что знает его 40 лет.

До этого Путин заявлял, что при оценке персон или народов «всегда как бы смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя».

«Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается — тот так и называется», — иронизировал президент.