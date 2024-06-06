Байден признался, что Путин «беспокоит» его еще с 1984 года

Байден заявил, что знает Путина более 40 лет, и все это время он его «беспокоит»

В ходе недавнего интервью телеканалу ABC News хозяин Белого дома вновь не комплементарно высказался о своем иностранном коллеге. По словам Байдена, он знаком с Владимиром Путиным уже «более 40 лет», и все это время российский политик его «беспокоит».

«Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор», — заявил Джозеф Байден.

Судя по словам американского политика, он «знал» Путина еще с 1984 года — тогда будущему президенту РФ было 32 года, Байдену — 42 года, а Советским Союзом еще руководил Юрий Андропов.

Ранее президент США называл Путина «мясником», «убийцей» и «жестоким тираном». В ответ на это глава России желал своему американскому визави здоровья и говорил, что оценивать других людей — это то же самое, что и смотреть в зеркало.