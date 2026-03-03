Песков: Путин прикладывает все усилия для разрешения ближневосточного конфликта

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, рассказал о телефонных переговорах главы государства, которые состоялись накануне и касались иранской темы. По его словам, российский лидер делает все от него зависящее, чтобы снизить градус напряженности на Ближнем Востоке, пишет ТАСС .

Песков пояснил, что Путин в разговорах со всеми партнерами старается содействовать хотя бы небольшому ослаблению конфликта в регионе. Пресс-секретарь отметил, что 2 марта президент планировал донести до иранской стороны серьезную обеспокоенность России нанесенными ударами по объектам в стране.

«Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности в этой связи практически со всеми собеседниками. Вчера (2 марта — ред.) речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране. Пользуясь возможностью того диалога, который мы (Кремль — ред.) поддерживаем с иранским руководством», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что 28 февраля США совместно с Израилем начали масштабную военную операцию против Ирана. Израиль первым совершил превентивный удар по Тегерану, после чего иранская сторона начала ответные атаки.

Один из ударов пришелся по американскому посольству в Эр-Рияде. Кадры мощного пожара с места происшествия попали в Сеть.

