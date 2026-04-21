Безалкогольное пиво не заменит изотоник: врач развеяла популярный миф

Безалкагольное пиво содержит воду и немного калия, но в нем слишком мало натрия для полноценного восстановления после нагрузки, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Такой напиток содержит воду, небольшое количество углеводов и калия, что формально напоминает изотонический состав. Однако концентрация натрия в таком пиве крайне низка по сравнению с физиологическими потерями через пот. Поэтому в спортивной медицине безалкогольное пиво не рассматривается как средство для коррекции водно-солевых нарушений», — сказала Кашух.

Она добавила, что для полноценного восстановления после нагрузок важны именно ионы натрия и хлора в определенных пропорциях, которых безалкогольное пиво не всегда может обеспечить.

«Кроме того, в процессе его производства часть исходного сырья неизбежно теряет часть витаминов и минералов, включенных в состав изотоников. Тиамин, рибофлавин или магний присутствуют в безалкогольном пиве лишь в микродозах, не способных покрыть суточную потребность», — отметила врач.

Кашух уточнила, что использование напитка в качестве источника микронутриентов привело бы к чрезмерному объему жидкости без реальной пользы. Для восполнения минеральных потерь рекомендованы специализированные растворы.

