Песков: Путин направил послание сирийскому лидеру Ахмеду аш-Шараа
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Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к развитию практического взаимодействия с Сирией. Об этом он написал в послании, которое направил сирийскому лидеру Ахмеду аш-Шараа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
В письме Путин поддержал усилия руководства Сирии по стабилизации обстановки в стране. Президент России уточнил, что принимаемые сирийскими властями меры требуются для обеспечения суверенитета и территориальной целостности республики.
Также Путин заявил, что РФ намерена укреплять российско-сирийские отношения. Москва готова взаимодействовать с республикой по ряду вопросов двусторонней повестки.
В Сирии ранее разгорелись столкновения между временной администрацией и приверженцами экс-главы государства Башара Асада. В результате военных действий на западном побережье республики погибли более 230 бойцов переходного правительства.