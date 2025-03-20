Песков: Путин направил послание сирийскому лидеру Ахмеду аш-Шараа

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к развитию практического взаимодействия с Сирией. Об этом он написал в послании, которое направил сирийскому лидеру Ахмеду аш-Шараа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

В письме Путин поддержал усилия руководства Сирии по стабилизации обстановки в стране. Президент России уточнил, что принимаемые сирийскими властями меры требуются для обеспечения суверенитета и территориальной целостности республики.

Также Путин заявил, что РФ намерена укреплять российско-сирийские отношения. Москва готова взаимодействовать с республикой по ряду вопросов двусторонней повестки.

В Сирии ранее разгорелись столкновения между временной администрацией и приверженцами экс-главы государства Башара Асада. В результате военных действий на западном побережье республики погибли более 230 бойцов переходного правительства.