Песков: Путин иногда ездит на машине сам и любит это делать

Недавно президент России Владимир Путин рассказал, что не всегда ездит с мигалками и кортежем, а иногда делает это «по-тихому». Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что периодически политик передвигается «как все», видео опубликовано в Telegram-канале репортера.

«Он водит машину и любит это делать», — подчеркнул Песков.

Зарубин спросил, сможет ли водитель в Москве повернуть голову на светофоре и случайно увидеть за рулем машины президента. Песков в шутку ответил: «увидеть — вряд ли».

9 декабря Путин сказал, что у него редко получается погулять по Москве. Но периодически он ездит по городу «по-тихому», то есть, без кортежа и специальных сигналов. В эти моменты он видит проблемы с движением курьеров по городу.

