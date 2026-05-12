Песков: Путин готов к встрече с Зеленским в Москве в любой момент

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин готов в любой момент провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве, сообщает ТАСС .

«Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров», — сказал Песков на брифинге.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что проводить переговоры в другом месте имеет смысл лишь на финальной стадии. Для завершения процесса и достижения окончательных договоренностей необходимо выполнить значительный объем «домашней работы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране, однако исключительно для подписания договора.

