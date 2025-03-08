Лжи было много именно со стороны Парижа. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения России во вранье со стороны главы Франции Эммануэля Макрона, сообщает в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Важно вспомнить слова бывшего президента этой европейской страны Франсуа Олланда. Он говорил, что к Минским соглашениям на Западе серьезно не относились, отметил Песков.

К тому же в 2014 году глава МИД Франции ставил подпись под документом, который гарантировал законному главе Украины на тот момент Виктору Януковичу его политическое будущее. Но после этого произошел госпереворот, отметил пресс-секретарь президента РФ.

«То есть, Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь?» — задал вопрос Песков.

Ранее Макрон сказал, что согласится вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным при поддержке партнеров.