Макрон рассказал об условиях переговоров с Путиным

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Макрон согласится разговаривать с Путиным при согласии партнеров

Президент Франции Эммануэль Макрон согласится разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным при согласии партнеров, сообщает ТАСС .

«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент, — сказал Макрон.

Политик добавил, что диалог возможен только после общения представителей сторон.

Макрон неоднократно предлагал себя в качестве прямого переговорщика для завершения конфликта на Украине, но, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, не сделал ничего реального для контакта сторон.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Макрона всегда есть возможность совершить звонок Путину.