Лавров: Макрон всегда может позвонить Путину

Если французский президент Эммануэль Макрон имеет опасения по поводу якобы подготовки Россией войны против Европы, то он всегда может позвонить и обсудить это с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает газета « Известия ».

По словам российского министра, у лидеров двух стран есть возможность провести переговоры по телефону. Лавров уточнил, что Путин готов к контактам с коллегами.

Также Лавров счел неуместными заявления Макрона об угрозе Евросоюзу со стороны России.

Российский министр назвал чушью обвинения в подготовке Россией войны против ЕС. Также Лавров заявил, что Москва считает угрозой ядерную риторику Макрона.

Ранее Макрон заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы. Кроме того, он решил начать дискуссию о применении ядерного оружия для защиты ЕС.