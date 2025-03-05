Макрон решил начать дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза, сообщает РИА Новости.
«Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием», — заявил он.
При этом Макрон добавил, что в любом случае решение о использовании ядерного оружия всегда останется за президентом республики.
Как сообщает РБК, президент Франции также выступил против перемирия на Украине, заявив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины».
Также французский лидер выступил за размещение европейских войск на Украине. Он отметил, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях «но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».
По его словам, на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир в Украине».
Ранее сообщалось, что главы Великобритании и Франции — премьер-министр Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон — очень хотят помирить украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, поэтому планируют поехать с Зеленским в Вашингтон в качестве поддержки. По их мнению, американский президент в их присутствии унижать украинского лидера не будет.