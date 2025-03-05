Макрон решил начать дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза, сообщает РИА Новости .

«Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием», — заявил он.

При этом Макрон добавил, что в любом случае решение о использовании ядерного оружия всегда останется за президентом республики.

Как сообщает РБК, президент Франции также выступил против перемирия на Украине, заявив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины».

Также французский лидер выступил за размещение европейских войск на Украине. Он отметил, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях «но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».

По его словам, на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир в Украине».

Ранее сообщалось, что главы Великобритании и Франции — премьер-министр Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон — очень хотят помирить украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, поэтому планируют поехать с Зеленским в Вашингтон в качестве поддержки. По их мнению, американский президент в их присутствии унижать украинского лидера не будет.