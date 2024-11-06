Песков про слова Трампа о мире: после победы президенты часто меняют тон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что тон заявлений Дональда Трампа о мире после его победы на выборах в США может измениться, когда республиканец войдет в Овальный кабинет, сообщает РИА Новости .

По данным нескольких ведущих американских изданий, Трамп побеждает на выборах президента США. Он выиграл во всех ключевых штатах. Сам республиканец уже объявил о своей победе и сделал громкое заявление, пообещав остановить конфликт на Украине за сутки.

Песков считает, что такое высказывание Трампа обосновано только предвыборной гонкой. При этом, по словам представителя Кремля, уже после победы республиканца на выборах и инаугурации тон его заявлений может измениться.

«После победы, собственно, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет — вот иногда заявления приобретают другой тон», — отметил Песков.

Он добавил, что Москва следит за всеми высказываниями Трампа, тщательно анализирует их. Какие-либо выводы будут сделаны только после конкретных шагов.

Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что ничего не может сказать по поводу реакции Владимира Путина на победу Трампа.