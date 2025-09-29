Песков пригрозил Западу на случай сбития объектов в воздушном пространстве РФ

Песков: РФ как суверенная страна ответит на сбитие объектов на своей территории

РФ даст ответ как суверенная держава в случае, если другие страны будут сбивать объекты в ее воздушном пространстве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости .

«Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?» — добавил он.

Ранее в НАТО отметили, что собираются сбивать самолеты ВС РФ, которые якобы нарушили воздушное пространство западных государств.

Белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что Североатлантический альянс в этом случае ждет незамедлительный ответ. Он последует при сбитии как российских, так и белорусских самолетов. Также Лукашенко напомнил о том, как Минск рассказал Варшаве о направлявшихся в ее сторону БПЛА.

