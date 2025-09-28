Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на угрозы НАТО сбивать самолеты РФ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Североатлантический альянс столкнется с незамедлительным ответом, если собьет российский или белорусский самолет.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в ходе встречи в Москве европейские послы заявили о готовности НАТО сбивать российские самолеты, которые нарушат воздушное пространство стран, состоящих в альянсе.

«Болтать можно что угодно. Но когда дойдет до дела, вы потом увидите, что они собьют и как. <…> Ответ прилетит мгновенно», — сказал Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

Белорусский лидер назвал глупыми и непродуманными заявления Североатлантического альянса о намерении сбивать российские самолеты, якобы нарушившие воздушное пространство стран НАТО. Кроме того, Лукашенко напомнил, как Минск по-соседски сообщил Варшаве о летевших в Польшу беспилотников, которые не удалось сбить над Белоруссией.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.