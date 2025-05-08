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Песков: президент Путин не поздравил Трампа с 80-летием Победы

Президент России Владимир Путин еще не поздравил американского коллегу Дональда Трампа с 80-летием Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Журналисты спросили у него, поздравлял ли Путин Трампа. Песков ответил отрицательно.

Пресс-секретарь президента ранее рассказал о грядущих встречах Путина и китайского коллеги Си Цзиньпина. Их будет три.

Первая встреча пройдет в узком составе. Затем пообщаются представители делегаций. Также Путин и Си Цзиньпин переговорят в формате один на один.