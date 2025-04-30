Песков: премьер Индии Моди не приедет в Москву на 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, сообщает РИА Новости .

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял о планах визита Моди на парад 9 Мая. Премьеру было направлено официальное приглашение. Теперь стало известно, что Моди не будет на мероприятиях, но Индия все же будет представлена.

«Лидер Индии не придет, Индия будет представлена не на высшем уровне», — заявил Песков.

Об участии в торжествах в Параде Победы в Москве заявили президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Узбекистана Шерзод Асадов.

Также в российскую столицу прибудут председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Палестины Махмуд Аббас, Кубы Мигель Диас-Канель, Республики Сербской Милорад Додик и Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Кроме того, в Москву приедут премьеры Словакии Роберт Фицо, Индии Нарендра Моди, Армении Никол Пашинян, генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

Известно, что в конце апреля вновь обострился пограничный конфликт Индии и Пакистана в регионе Джамму и Кашмир, длящийся много десятилетий. Из-за чего начался новый виток обострения и до чего успел дойти, читайте в материале РИАМО.