МИД РФ подтвердил переговоры о приезде Нарендры Моди 9 мая

Премьер-министра Индии ожидают на параде 9 мая в Москве

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко официально заявил о планах визита индийского премьер-министра Нарендры Моди на празднование 80-летия Победы в Москве, пишет ТАСС .

«Приглашение направлено, визит прорабатывается», — подчеркнул дипломат, отметив высокую вероятность участия индийского лидера в торжествах.

Ранее об участии в торжествах в Параде Победы в Москве заявили президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Узбекистана Шерзод Асадов.

Также в российскую столицу прибудут председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Палестины Махмуд Аббас, Кубы Мигель Диас-Канель, Республики Сербской Милорад Додик и Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Кроме того, в Москву приедут премьеры Словакии Роберт Фицо, Индии Нарендра Моди, Армении Никол Пашинян, генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

Западные страны традиционно отказываются от участия в торжествах.