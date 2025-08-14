Песков пояснил, будут ли подписаны документы на саммите Путина и Трампа
Фото - © Сайт президента России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подписания документов по итогам саммита российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске не ожидается.
«(Документа по итогам саммита — ред.) не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Он подчеркнул, что в ходе российско-американского саммита лидеры обсудят вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине. Об итогах встречи они сообщат на совместной пресс-конференции.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ назвал результативным визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву, так как это позволило выйти на подготовку встречи лидеров РФ и Соединенных Штатов.
Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске. Каковы основные сценарии развития событий в переговорах России и США и насколько велика вероятность прекращения боевых действий на Украине, читайте в материале РИАМО.