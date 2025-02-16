Песков: подготовка встречи Путина и Трампа требует особых усилий

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Встреча двух президентов, тем более таких стран, как Россия и США, требует особых усилий в плане подготовки. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале .

Нужно составить повестку дня. Также должно быть произведено предварительное обсуждение, обмен мнениями, отметил Песков.

Это первый потенциальный контакт двух глав государств в нынешних обстоятельствах. Поэтому такая встреча приобретает особое значение, сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Bloomberg сообщал, что возможная встреча Путина и Трампа пройдет до 28 февраля.